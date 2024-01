Wolf Man: Julia Garner nel cast del film horror

Julia Garner, star di Ozark, è entrata nel cast di Wolf Man, il nuovo film di Blumhouse e Universal ispirato ai classici mostri al centro di alcuni cult dello studio.

Il nuovo lungometraggio horror dovrebbe essere distribuito nelle sale di tutto il mondo venerdì 25 ottobre 2024.

I primi dettagli del film

Grandma: un primo piano di Julia Garner

Wolf Man sarà diretto da Leigh Whannell, che ha già portato al successo L'uomo invisibile, e nel cast era già stato annunciato Christopher Abbott, che ha sostituito nel ruolo del protagonista Ryan Gosling. Julia Garner ha in precedenza recitato accanto all'attore in occasione di Martha, Marcy, May, Marlene.

Inventing Anna, Julia Garner: "La serie parla della paura di fallire ed essere respinti"

La sceneggiatura del film è stata firmata da Whannell, in collaborazione con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo.

Julia, che prossimamente sarà protagonista sul grande schermo con Apartment 7A prodotto da Paramount, avrà la parte di una madre, la cui famiglia viene terrorizzata da un predatore letale.

Nel team della produzione ci sono Jason Blum, Ryan Gosling, Ken Kao, Bea Sequeira, Mel Turner e Whannell.