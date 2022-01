Wolf Like Me: Josh Gad e Isla Fisher nel trailer della serie

Josh Gad e Isla Fisher saranno i protagonisti della serie Wolf Like Me, progetto in arrivo su Peacock il 13 gennaio.

Wolf Like Me è la nuova serie in arrivo su Peacock il 13 gennaio e il trailer condiviso online regala molte immagini in anteprima del progetto con star Isla Fisher e Josh Gad.

Nel video si vede quello che accade a un vedovo che ha qualche difficoltà nel relazionarsi con la figlia dopo la morte della moglie. Un incidente d'auto fa entrare nella sua vita Mary, con cui si forma in breve tempo un legame speciale.

Negli episodi di Wolf Like Me, serie scritta e diretta da Abe Forsythe, Josh Gad avrà il ruolo di Gary, un vedovo che dopo la morte della moglie cerca di essere un padre attento e amorevole per la figlia Emma (Ariel Donoghue). La ragazzina sembra però eretto intorno a sé delle difese invisibili per non soffrire mai più. Mentre Gary ed Emma sono in auto vengono però coinvolti in un incidente e fanno la conoscenza di Mary (Isla Fisher), in grado di calmare la ragazzina. La donna si presenta poi a casa di Gary e inizia a stringere con lui un legame speciale, svelando inoltre di avere un passato complicato. Mary, come suggeriscono alcuni indizi inseriti nel trailer, sembra infatti essere un licantropo.

La serie viene descritta come una comedy a sfumature horror e per ora i produttori non hanno svelato in che modo si evolverà il rapporto dei due protagonisti.