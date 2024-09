Wolf, George Clooney scherza sull'amicizia con Brad Pitt: "Lavorare con lui? Un disastro"

George Clooney ripensa ai molti progetti che ha realizzato nel corso degli anni con il suo compagno di cast di Wolfs e amico di lunga data, Brad Pitt.

Mentre presenziava alla prima di Wolfs alla Mostra del Cinema di Venezia, domenica 1 settembre, Clooney, 63 anni, ha riflettuto sui suoi molti anni di amicizia con Pitt, 60 anni, ma non senza aver fatto qualche battuta scherzosa.

"Non c'è niente di buono nel lavorare con lui", ha scherzato con People scuotendo la testa, mentre firmava alcuni autografi sul red carpet. "È un disastro".

Diventando serio, l'attore ha aggiunto: "È divertente lavorare con persone che conosci molto bene". Lui e la star di Fight Club hanno assistito alla première accompagnati dalle rispettive compagne, Amal Clooney e la fidanzata di Pitt, Ines de Ramon.

Un'amicizia che dura da anni

Wolfs è un thriller che vede Pitt e Clooney nei panni di fixer solitari che vengono assegnati allo stesso lavoro. La coppia ha recitato insieme in molti altri film nel corso degli anni, tra cui la trilogia di Ocean, Burn After Reading - A prova di spia e Confessioni di una mente pericolosa.

Sempre domenica, in occasione del festival, George ha affrontato un recente e controverso articolo del New York Times in cui alcune fonti sostenevano che lui e Pitt fossero stati pagati "più di 35 milioni di dollari ciascuno" per i loro ruoli in Wolfs. "È stato un articolo interessante e qualunque sia la sua fonte, il nostro stipendio è di milioni e milioni e milioni di dollari in meno rispetto a quanto riportato. E lo dico solo perché penso che sia un male per il nostro settore se questo è ciò che la gente pensa sia lo standard per gli stipendi", ha detto George parlando con Pitt prima della prima del film. "Penso che sia una cosa terribile, che renderà impossibile fare film".

Nell'ultimo numero di GQ, George e Pitt hanno parlato anche della loro amicizia e hanno rivelato che i due si sostengono a vicenda quando "le cose si fanno difficili". "Siamo amici da molto tempo", ha dichiarato George alla rivista. "Ed è divertente perché ci controlliamo a vicenda ogni tanto, il che è una parte importante del nostro rapporto. Nella vita le cose si complicano e bisogna sempre assicurarsi che le persone a noi care stiano bene".

Pitt ha aggiunto che il suo partner è "probabilmente il migliore nel capire le potenziali mosse da fare". "Chiamerò George in molte occasioni quando le cose si faranno difficili", ha detto.