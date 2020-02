Wizards - I racconti di Arcadia, Guillermo del Toro svela quando debutterà la serie

Wizards concluderà la trilogia di serie animate I racconti di Arcadia e Guillermo del Toro ha svelato che le puntate inedite arriveranno su Netflix negli Stati Uniti in estate.

Il regista premio Oscar, coinvolto come creatore e produttore esecutivo dello show animato ha inoltre regalato una prima immagine tratta dalle puntate inedite che mostreranno l'epilogo della storia fantasy.

Trollhunters, creata da Guillermo del Toro e Daniel Krauss, racconta la storia di James Lake Jr., un ragazzo adolescente che trova un misterioso amuleto e si ritrova in un regno segreto abitato da troll e altre creature magiche. Poco dopo, lui e i suoi amici hanno il compito di proteggere il nostro mondo dai pericolosi mostri che si nascondono nell'ombra della loro piccola città di periferia.

Ecco il tweet:

WIZARDS, arriving this Summer. pic.twitter.com/IVg41KTwJF — Guillermo del Toro (@RealGDT) February 25, 2020

Lo show è una storia in cui si incontrano due mondi che finiranno per farsi guerra in un'epica saga mozzafiato, tra avventura e divertimento. La serie segue le vicende di Jim, un ragazzo di quindici anni come tanti, che si imbatte in un amuleto che gli conferisce il mitico titolo di Troll Hunter, difensore di una stirpe di Troll che vivono sotto la città degli umani, Arcadia. Improvvisamente destinato a svolgere un ruolo cruciale in un'antica battaglia tra bene e male, Jim è determinato a salvare il mondo - e dovrà farlo tra una lezione di ginnastica, i compiti di scuola e senza farsi scoprire dalla sua famiglia.