Trollhunters: Rise of the Titans, il film animato Netflix concluderà la saga

Trollhunters: Rise of the Titans, film animato in arrivo su Netflix nel 2021, concluderà la saga fantastica ideata da Guillermo del Toro.

Trollhunters: Rise of the Titans sarà il film animato in arrivo su 2021 sulla piattaforma di Netflix che concluderà la saga fantasy prodotta da Guillermo del Toro e Marc Guggenheim.

Il progetto è stato anticipato da un breve teaser condiviso online in occasione del debutto di Wizards, serie composta da dieci episodi, nel catalogo del servizio.

Trollhunters... 3 Below... Wizards... the saga concludes in Trollhunters: Rise of the Titans, a Netflix original film coming 2021. pic.twitter.com/lomyDi74qw — Tales of Arcadia: Wizards (@talesofarcadia) August 7, 2020

Il film sembra unirà tutti gli elementi del fantastico mondo in cui sono ambientati I Racconti di Arcadia composta da Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I maghi.

Guillermo del Toro ha dichiarato: "Il team Trollhunters si è impegnato un decennio fa a provare e spingere in avanti i confini dell'animazione in 3D realizzata per la TV". Il filmmaker ha sottolineato: "Abbiamo delineato una vasta trilogia di mitologie collegate tra loro e personaggi che abbiamo sempre sperato potessero culminare con una grande reunion 'all-stars'. Fortunatamente per noi, DreamWorks Animation e Netflix hanno condiviso la stessa idea davvero ambiziosa di realizzare tre serie intrecciate e poi finire con un film più grande ed epico".

Trollhunters: Rise of the Titans sarà diretto da Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew L. Schmidt, mentre la sceneggiatura è firmata da Marc Guggenheim, Dan Hageman e Kevin Hageman.

La sinossi del lungometraggio dichiara: "Arcadia può sembrare una città normale ma si trova al centro di confini magici e mistici che lo rendono cornice di molte battaglie tra creature di altri mondi tra cui troll, alieni e stregoni. Ora gli eroi delle serie Trollhunters, 3Below e Wizards uniscono le forze per la loro avventura più epica di sempre in cui dovranno combattere contro l'Arcane Order per controllare la magia che li unisce tutti".