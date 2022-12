Winter Spring Summer Or Fall: Jenna Ortega e Percy Hynes White nel dramma romantico di Tiffany Paulsen

Dopo l'enorme successo di Mercoledì ritroveremo Jenna Ortega sugli schermi in occasione di Winter Spring Summer Or Fall, lungometraggio d'esordio di Tiffany Paulsen per la Motion Picture Corporation of America. Con lei, nel cast del film, ci sarà anche Percy Hynes White, co-star nella serie Netflix.

The Fallout - La vita dopo: Jenna Ortega in una scena

Winter Spring Summer Or Fall si presenta come un dramma romantico. Al suo centro la storia di due adolescenti (Jenna Ortega e Percy Hynes White) che, all'inizio dell'età adulta, si incontrano e si innamorano in quattro giorni significativi dell'anno. La sceneggiatura è stata curata da Dan Schoffer con il supporto della Paulsen (la quale ha raggiunto la notorietà come autrice in Holidate e About Fate).

"Siamo entusiasti di diversificare ulteriormente la solida lista di MPCA con Winter Spring Summer o Fall", ha dichiarato la Motion Picture Corporation of America, "Jenna ha un enorme talento come attrice e produttrice, e sappiamo che sia lei che Percy daranno profondità ai loro ruoli insieme all'esperienza di Tiffany. Inoltre la sua visione del film non farà che migliorare la brillante sceneggiatura di Dan".