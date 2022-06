Winona Ryder ricorda la rottura con Johnny Depp negli anni '90: "Il mio momento Ragazze interrotte"

Winona Ryder ripensa alla sua relazione con Johnny Depp e alla rottura avvenuta negli anni '90 che definisce non senza ironia "il mio momento Ragazze interrotte".

Johnny Depp con Winona Ryder in una scena del film Edward mani di fobice

Winona Ryder e Johnny Depp hanno cominciato a frequentarsi dopo essersi incontrati alla premiere di New York di Great Balls of Fire! nel 1989. Il primo appuntamento è arrivato due mesi dopo quell'incontro. Cinque mesi dopo i due attori erano fidanzati. Nel 1990 sono apparsi insieme in Edward mani di forbice e Johnny Depp si è fatto tatuare sull'avambraccio la scritta "Winona Forever."

Nel giugno 1993 i due attori si sono lasciati. successivamente Johnny depp ha trasformato il suo celebre tatuaggio in "Wino Forever." Winona Ryder ha definito quella fase della sua vita "il mio momento Ragazze interrotte", riferimento al suo film del 1999.

John Waters: "Johnny Depp? Convinsi Winona Ryder a non sposarlo"

L'attrice ricorda con Harper's Bazaar di essere stata aiutata da un terapeuta "incredibile" che le ha suggerito di provare a immaginarsi più giovane e ad essere più gentile con se stessa:

"Stavo interpretando questo personaggio che finisce per essere torturato in una prigione cilena per il film del 1994 La casa degli spiriti. Guardavo questi finti lividi e tagli sulla mia faccia e faticavo a vedermi come questa ragazzina. 'Tratteresti questa ragazza come tratti te stessa?' Ricordo di essermi guardata e di aver detto 'Questo è quello che mi sto facendo dentro di me.' Perché semplicemente non mi stavo prendendo cura di me stessa".

Ryder prosegue: "Non ne ho mai parlato. C'è questa parte di me che è molto privata. Ho un posto nel mio cuore per quei giorni. Ma per qualcuno più giovane che è cresciuto con i social media, è difficile da descrivere".