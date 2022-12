Winnie the Pooh: un film animato prequel e una serie sul simpatico orsetto in arrivo nel 2024

Mike de Seve, già nel team di Madagascar e Monsters vs Aliens, sarà il regista di un nuovo film prequel e una serie ispirata ai libri di Winnie the Pooh scritti da A.A. Milne.

Il progetto sarà una collaborazione tra Baboon Animation e IQI Media.

De Seve sarà coinvolto nel progetto anche come co-sceneggiatore in collaborazione con John Reynolds, autore di The Mr. Peabody & Sherman Show.

L'autore ha dichiarato parlando del progetto legato a Winnie the Pooh: "Racconteremo la sorprendente storia delle origini dello 'sciocco orsetto' e dei suoi amici quando erano ragazzini, in un modo iderato per entrare in connessione con i bambini del ventunesimo secolo".

Nel team della produzione ci sarà anche Charlene Kelly, in passato tra le fila di DreamWorks, che ha dichiarato: "L'orso di A.A. Milne è invecchiato con grazia nell'ultimo centinaio di anni. Ma cosa è accaduto, in quel tempo, che ha reso lui e i suoi amici come sono nel libro? Un'incredibile grande avventura, ecco cosa, una che ha bisogno di un grande schermo. Gli spettatori saranno trasportati dove non si potrebbero mai aspettare".

De Seve, che ha co-diretto serie come Beavis and Butthead e ha lavorato ai film della DreamWorks, ha aggiunto: "Penso che questo inaffondabile cucciolo sia qualcuno in cui i ragazzini di oggi possono immedesimarsi, con la sua voglia di miele e i suoi incredibili progetti per ottenerlo. L'intera gang è esilarante e lo è ancora di più quando sono piccoli, come scopriremo".

Il film arriverà nelle sale nel 2024, mentre la serie verrà prodotta per un debutto in un secondo momento.

L'opera originale dedicata alla storia di Winnie the Pooh, negli Stati Uniti, non è più coperta dalle leggi sul copyright a partire dal mese di gennaio 2022, tuttavia Disney possiede ancora i diritti sull'immagine della versione animata e bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo gli animatori del film prequel porteranno in vita l'orsetto e i suoi amici sul grande schermo.