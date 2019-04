Wine Country: il trailer della commedia diretta da Amy Poehler

Wine Country è il primo film diretto da Amy Poehler e Netflix ha diffuso il primo trailer del progetto che sarà distribuito in streaming e nei migliori cinema dal 10 maggio.

Per mettersi alla prova dietro la macchina da presa, l'attrice ha unito le forze con alcune delle sue amiche come Tina Fey e Rachel Dratch.

Il trailer mostra le protagoniste in viaggio e le prime conseguenze esilaranti della scelta di bere un po' troppo vino rispetto a quanto siano abituate. Il gruppo di amiche organizza quindi il tragitto e nel video si vedono alcuni dei momenti più assurdi del weekend che avrebbe dovuto essere all'insegna dei festeggiamenti e si rivela invece un susseguirsi di sorprese e situazioni inaspettate.

Ecco il video, in inglese e italiano:

La sinossi ufficiale anticipa:

In onore del 50° compleanno di Rebecca (Rachel Dratch), Abby (Amy Poehler) organizza un viaggio nella pittoresca Napa con le migliori amiche di sempre. La stacanovista Catherine (Ana Gasteyer), la convalescente Val (Paula Pell), la casalinga Jenny (Emily Spivey) e la mamma stufa Naomi (Maya Rudolph) non vedono l'ora di potersi rilassare e ristabilire i contatti. Ma dopo qualche bicchiere di vino, le incertezze della vita reale si intromettono tra le battute e i pettegolezzi, spingendo le protagoniste a mettere in discussione l'amicizia e il futuro.

Nella cast della commedia ci sono anche Jason Schwartzman e Cherry Jones.

Parks and Recreation, Michael Schur parla del revival: "Mai dire mai"