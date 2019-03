Parks and Recreation, Michael Schur parla del revival: "Mai dire mai"

Parks and Recreation potrebbe ritornare con un revival e nuovi episodi che continueranno a raccontare la storia di Leslie Knope e il creatore e i protagonisti dello show, durante il Paley Fest, hanno parlato del possibile ritorno della comedy andata in onda su NBC.

La protagonista Amy Poehler, prima di salire sul palco del panel che ha dato spazio a una reunion dello show, ha spiegato che la serie potrebbe tornare "Quando Michael Schur sarà disponibile. Abbiamo bisogno sicuramente del nostro capitano". La protagonista di Parks and Recreation ha poi aggiunto: "Non ho idea di che direzione vorrei prendesse la serie e faremmo ciò che facciamo di solito: lasceremo stare la formula, non faremo nulla di ciò che funziona, andremo nello spazio. Questo è il motivo per cui non sono io a proporre le idee".

Schur ha quindi parlato del possibile revival dichiarando: "Lo faremo solo se ci fosse qualcosa di avvincente da raccontare". L'intero cast, inoltre, dovrebbe essere d'accordo e il creatore di Parks and Recreation ha ribadito che se anche uno solo degli attori fosse contrario non si procederebbe con la produzione di nuove puntate. Mike ha dichiarato che la serie ha già raggiunto il suo obiettivo parlando dell'importanza della positività, del servizio pubblico, dell'evitare di essere cinici e del credere nel potere delle persone, e ha però ribadito: "Mai dire mai".