Wine Country: su Netflix in streaming da oggi!

Maggio è appena iniziato e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Wine Country, la nuova comedy originale interpretata e diretta da Amy Poehler.

In onore del 50° compleanno di Rebecca (Rachel Dratch), Abby (Amy Poehler) organizza un viaggio nella pittoresca Napa con le migliori amiche di sempre. La stacanovista Catherine (Ana Gasteyer), la convalescente Val (Paula Pell), la casalinga Jenny (Emily Spivey) e la mamma stufa Naomi (Maya Rudolph) non vedono l'ora di potersi rilassare e ristabilire i contatti. Ma dopo qualche bicchiere di vino, le incertezze della vita reale si intromettono tra le battute e i pettegolezzi, spingendo le protagoniste a mettere in discussione l'amicizia e il futuro.

Wine Country: Amy Poehler in una scena del film

Wine Country, già disponibile su Netflix, è stato piuttosto apprezzato dalla critica d'oltreoceano, totalizzando un 74% di recensioni positive su RottenTomatoes, dove il film è stato definito piuttosto divertente. Le riprese della pellicola sono iniziate nel marzo del 2018 per concludersi a giugno ed è la prima esperienza dietro la macchina da presa per la Poehler, candidata a 18 Emmy Awards tra recitazione e sceneggiatura, e vincitrice di un Golden Globe proprio per la sua Leslie Knope di Parks and Recreation.

Wine Country è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.