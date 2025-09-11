Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, l’ex baby star: "Ci sono voluti oltre 10 anni per l'exploit del film"

Intervistato da Remind Magazine, Paris Themmen, l'ex baby star del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, ha raccontato l'esperienza nel film e l'apprezzamento positivo dopo anni.

Nel film, Themmen ha interpretato Mike Teevee, e nell'intervista ha spiegato che quando uscì nelle sale passò un po' troppo in sordina e soltanto in un secondo momento trovò adeguato riscontro.

Il successo tardivo di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

"Quando uscì, fu un po' come se fosse arrivato e poi svanito" ha spiegato "Credo che abbiano recuperato il milione di dollari speso per il budget del film".

Primo piano di Gene Wilder in Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato

Ma l'uscita cinematografica non è stata la fine della storia di Willy Wonka. Ad aiutare il film è stata anche la programmazione televisiva: "Hanno iniziato a trasmetterlo solo una volta all'anno. Credo che sia cominciato al Ringraziamento. Era come un appuntamento fisso in tv. Dovevi aspettare, un po' come con Il mago di Oz. E proprio in quel periodo, direi verso la metà-fine degli anni '80, è diventato chiaro che il film avrebbe avuto lunga vita e avrebbe continuato a essere popolare per anni".

L'esperienza sul set di Willy Wonka con Gene Wilder

All'epoca, Paris Themmen aveva 11 anni e ricorda le riprese a Monaco di Baviera: "Ogni giorno era una nuova avventura" ha svelato "[La stanza del cioccolato] era il set più impressionante. Era stata costruita da Harper Goff, che avevano preso in prestito dalla Disney. Aveva anche progettato il Nautilus per 20.000 leghe sotto i mari".

Themmen rimase veramente a bocca aperta nella fabbrica di cioccolato: "Sono rimasto sorpreso davvero nel momento in cui ho visto la stanza, anche se credo che abbiano usato la mia seconda ripresa di sorpresa. Ma Julie, che interpretava Veruca Salt, in realtà ebbe un'anteprima prima che uscissero le istruzioni che vietavano di entrare lì dentro e di mostrare la stanza ai bambini. Lei entrò davvero e fece un piccolo picnic vicino al fiume".

A 14 anni, Paris Themmen si allontanò dal mondo della recitazione per poi tornare nel cinema svolgendo altre mansioni come casting director e assistente alla regia.