Willy, il principe di Bel Air: Will Smith mette la villa della sitcom in affitto su Airbnb

Volete passare una notte nella ricca dimora dei Banks dove è ambientato Willy, Il Principe di Bel Air? Basta prenotare su Airbnb per vivere un'esperienza alla Will Smith.

In concomitanza con la reunion di Willy, il principe di Bel Air, Will Smith ha deciso di mettere la faraonica dimora in cui è ambientato lo show in affitto su Airbnb.

Per celebrare il 30° anniversario di Willy, Il Principe di Bel Air, il divo ha unito le forze con una compagnia che si occupa di affitti per le vacanze per mettere a disposizione dei fan una porzione della celebre villa di Brentwood usata per girare gli esterni della sitcom NBC negli anni '90.

Secondo un comunicato diffuso da Airbnb, "la residenza familiare è lussuosa come appariva nella serie tv. Graffiti art, interni elegantissimi, ritratti di famiglia senza tempo e la bistecca al formaggio di Philadelphia servita su piatti d'argento vi trasporteranno nel cuore del lusso. Zio e zia Banks non inclusi".

Gli ospiti godranno dunque del guardaroba dell'armadio di Will, faranno un tuffo in piscina, giocheranno a basket e dormiranno nella stanza del Principe di Bel Air proprio come nello show.

Ovviamente ci saranno delle regole da seguire. Sono esclusi dall'esperienza i residenti di Philadelphia, mentre le prenotazioni sono disponibili per i residenti della Los Angeles County per una sola notte e per un massimo di due persone. Le prenotazioni apriranno il 29 settembre alle 11 a.m. PST, cinque date sono disponibili: 2 ottobre, 5 ottobre, 8 ottobre, 11 ottobre e 14 ottobre per solo 30 dollari a notte. Per dormire nella casa di Willy, Il Principe di Bel Air non ci resta che prenotare su Airbnb e godersi l'incredibile esperienza.