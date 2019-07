Willy, il principe di Bel-Air: su Netflix in streaming da oggi

Netflix aggiunge oggi al suo catalogo le sei stagioni di Willy, il principe di Bel-Air la serie che diede inizio alla carriera di Will Smith.

Oggi Netflix aggiunge al suo catalogo le sei stagioni di Willy, Il Principe di Bel Air: in streaming arriva finalmente la popolare sit com statunitense che diede inizio alla carriera artistica di Will Smith.

La trama di Willy, Il Principe di Bel Air è incentrata su Willy un ragazzo simpatico e svitato cresciuto nel ghetto di Philadelfia. La madre, visto l'ambiente violento e pericoloso in cui si trova continuamente il figlio, decide di mandarlo ad abitare dalla sorella, Vivian Banks. Willy arriva in casa degli zii in uno dei migliori quartieri della città di Los Angeles, Bel Air. La loro vita cambierà di colpo: pigiama party a tutte le ore, belle ragazze, musica a tutto volume alla domenica mattina. Willy riesce comunque con la sua simpatia a conquistare gli zii così diversi da lui e alla fine il ragazzo e la famiglia si influenzeranno a vicenda.

Joseph Marcell e Will Smith in Willy il principe di bel air

Oltre a Will Smith che veste i panni del giovane Willi, tra i personaggi ricorrenti della serie troviamo James Avery nei panni di Philip Banks, Alfonso Ribeiro è Carlton Banks, Tatyana Ali è Ashley Banks, Joseph Marcell copre il ruolo di Geoffrey. Vivian Banks è interpretata nelle prime tre stagioni da Janet Hubert-Whitten e nelle successive da Daphne Maxwell Reid mentre Karyn Parsons è Hilary Banks.

La sit com Willy, Il Principe di Bel Air da il via ad un mese di luglio che si preannuncia ricco di sorprese per gli abbonati di Netflix che potranno godere di numerosi arrivi sulla piattaforma multimediale con nuove serie tv, saghe memorabili e grandi cult.