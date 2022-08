William Friedkin dirigerà Kiefer Sutherland ne L'ammutinamento del Caine

A undici anni da Killer Joe, il maestro William Friedkin torna alla regia con un nuovo progetto che vedrà protagonista Kiefer Sutherland, The Caine Mutiny. il film sarà basato su uno script firmato cinquant'anni fa dal Pulitzer Herman Wouk.

The Caine Mutiny Court-Martial, adattato nel 1954 in un film interpretato da Humphrey Bogart, L'ammutinamento del Caine, e in seguito in un film tv di Robert Altman nel 1988 1988, è incentrato sulle vicissitudini di un ufficiale di marina sottoposto a giudizio per ammutinamento dopo aver preso il comando di una nave per via del comportamento instabile del comandante. Mossa, questa, che gli ha attirato le ire del comandante e dell'equipaggio della nave.

"Ho esaminato molte sceneggiature negli ultimi dieci anni e non ho visto nulla che volessi davvero fare", ha detto Friedkin a Deadline. "Ma ci penso molto e credo che questo potrebbe essere un progetto molto attuale e importante, oltre ad essere un grande dramma. The Caine Mutiny Court-Martial è uno dei migliori drammi sulla corte marziale mai scritti".

"Non c'è mai stato un ammutinamento nella Marina degli Stati Uniti. Herman Wouk ha virtualmente creato il primo e unico ammutinamento nell'esercito degli Stati Uniti. I suoi dialoghi sono fantastici", ha aggiunto William Friedkin, che ha aggiornato l'ambientazione della Seconda Guerra Mondiale per renderla contemporanea, con il Golfo di Hormuz e lo Stretto di Hormuz, che porta in Iran. "È ambientato durante un processo, tutto è molto accurato e realistico. Ma non c'è mai stato un ammutinamento nell'esercito degli Stati Uniti. L'ha inventato con tutto ciò che sarebbe accaduto in base alle leggi che lo disciplinano".

Con l'inizio delle riprese previsto per gennaio, The Caine Mutiny potrebbe essere pronto entro la fine del 2023.