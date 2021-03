Willem Dafoe nel cast di Poor Things, nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos

Willem Dafoe sembra stia per accettare un ruolo da protagonista in Poor Things, il nuovo film diretto da Yorgos Lanthimos.

La star del progetto cinematografico, tratto dal romanzo scritto da Alasdair Gray, dovrebbe essere l'attrice premio Oscar Emma Stone.

La storia di Poor Things è ambientata in epoca vittoriana e affronta tematiche come amore, scoperta e innovazioni scientifiche. Al centro della trama c'è Belle Baxter, ruolo affidato a Emma Stone, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico ma brillante.

Attualmente la produzione del film diretto da Yorgos Lanthimos non ha svelato quale personaggio vorebbe affidare a Willem Dafoe.

La sceneggiatura del lungometraggio prodotto da Searchlight, Film 4 ed Element Pictures sarà firmata da Tony McNamara.

Willem Dafoe tornerà sugli schermi cinematografici con The French Dispatch, diretto da Wes Anderson, e ha recitato negli ultimi mesi anche in The Northman, Nightmare Alley e The card counter.