Will Smith sviluppa il sequel di Hitch: la commedia romantica torna dopo 20 anni

È ufficialmente in lavorazione il seguito della commedia romantica del 2005 che vedeva Will Smith come protagonista.

A quasi vent'anni di distanza, il sequel di Hitch - Lui sì che capisce le donne, la commedia romantica del 2005 con Will Smith, è ufficialmente in fase di sviluppo. Tuttavia, il regista originale Andy Tennant ha annunciato che non sarà coinvolto nel progetto, con Smith che proseguirà la produzione del sequel in autonomia.

In un'intervista con Business Insider, Tennant ha rivelato di aver appreso del nuovo capitolo solo dopo aver proposto la sua idea alla Sony, scoprendo che Will Smith aveva già avviato lo sviluppo del progetto.

"Credo che Will stia creando un sequel di Hitch senza di me. L'ho scoperto solo tre mesi fa. Avevo un'idea davvero interessante per un seguito e stavo parlando con un dirigente della Sony, quando mi hanno detto che la casa di produzione di Will stava già lavorando a un sequel. Beh, questa è Hollywood", ha dichiarato il regista.

La trama di Hitch - Lui sì che capisce le donne

Nel film originale, Will Smith interpretava Alex "Hitch" Hitchens, un esperto di relazioni che aiuta gli uomini a conquistare le donne. La commedia, che vedeva anche Eva Mendes e Kevin James tra i protagonisti, ha ricevuto recensioni contrastanti, ma ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando 370 milioni di dollari a fronte di un budget di 60 milioni.

Will Smith e Kevin James in Hitch - Lui sì che capisce le donne

Tennant non ha più lavorato con i grandi studi cinematografici dal suo Il cacciatore di ex del 2010. Tra le sue opere precedenti figurano Anna and the King, Sweet Home Alabama e La leggenda di un amore. Negli ultimi anni, Tennant ha concentrato la sua carriera principalmente sulla televisione, con serie come The Kominsky Method e Bookie.

Nel frattempo, Will Smith è tornato al successo con Bad Boys for Life, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari a livello globale. L'attore sarà presto protagonista di Fast & Loose diretto da Michael Bay e ha numerosi progetti in corso, tra cui Io sono leggenda 2, Resistor, The Council e Bad Boys 5.