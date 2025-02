Will Smith stava per abbandonare Hitch prima dell'inizio delle riprese, il regista: "Non mi parla dal 2005"

Il regista di Hitch, Andy Tennant, ha recentemente celebrato il 20° anniversario della commedia romantica concedendosi una nuova intervista a Business Insider, in cui ha parlato dei contrasti con la star Will Smith. Come ha rivelato: "Non volevo girare battute troppo scontate, ma lui non si fidava di me".

"Abbiamo avuto le nostre difficoltà", ha aggiunto Tennant del suo rapporto con Smith. "C'era il film che volevo fare io e il film che voleva fare Will, ma nessuno dei due è bello come il film che abbiamo fatto insieme. È stata una battaglia. Jada Pinkett Smith, la moglie di Smith, mi ha aiutato molto. Ha assecondato alcuni dei miei istinti. Durante la preparazione c'è stato un periodo in cui mi sono opposto a molte cose assurde che stavano accadendo".

Hitch - Lui sì che capisce le donne vede Smith nei panni di un guru degli appuntamenti che insegna agli uomini come fare colpo sulle donne, ma è scioccato nello scoprire che i suoi soliti trucchi e consigli non funzionano con una giornalista (Eva Mendes) di cui si innamora perdutamente. Il cast di supporto comprende Kevin James e Amber Valletta. Il film è stato lodato dalla critica e ha incassato 371,6 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il decimo film di maggior incasso del 2005.

Will Smith stava per abbandonare il set di Hitch

Eva Mendes e Will Smith in una scena di Hitch - Lui sì che capisce le donne

Tennant ha raccontato a Business Insider di aver discusso con il suo protagonista durante lo sviluppo della pellicola a proposito di "idee folli per la storia", aggiungendo: "C'era una bozza portata da Will che non mi piaceva. Alla fine ho detto allo studio che avevo più paura che Will facesse quella versione del film che del fatto che mi licenziassero. Perché sapevo che erano sul punto di licenziarmi prima ancora di iniziare le riprese. E per merito di Will, non abbiamo fatto quella bozza. Non credo di essere mai stato nelle grazie di nessuno".

Will Smith e Kevin James in Hitch - Lui sì che capisce le donne

"C'era molta paura nel fare una grande e costosa commedia romantica con Will", ha continuato. "Era una missione piena di pericoli. Will ha cercato di tirarsi indietro tre giorni prima dell'inizio delle riprese. Voleva chiudere e lavorarci ancora un po'. È stata una follia".

Nonostante i contrasti, Hitch fu un successo al botteghino e Tennant presentò una proposta per un sequel. Ma Hitch 2 non è mai stato realizzato all'indomani del successo globale del primo film, una sorpresa data la fama di Smith.

"Ma credo che Will stia sviluppando un sequel di Hitch senza di me", ha rivelato Tennant. "L'ho scoperto solo tre mesi fa. Avevo un'idea davvero buona per un sequel, e parlando con un dirigente della Sony mi ha detto che la casa di produzione di Will stava già sviluppando un sequel. Ehi, questa è Hollywood".