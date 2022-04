Will Smith: la polizia di Los Angeles era pronta ad arrestarlo, ma Chris Rock si è opposto

Il produttore degli Oscar 2022 Will Packer ha svelato che la polizia di Las Angeles era pronta ad arrestare Will Smith dopo lo schiaffo, ma Chris Rock si è opposto.

Will Packer, che ha prodotto la cerimonia degli Oscar 2022, ha svelato nuovi retroscena sull'incidente che ha turbato la serata spiegando che, dopo lo schiaffo, la polizia di Los Angeles era preparata ad arrestare Will Smith, ma Chris Rock si è opposto.

oscar 2022: Will Smith colpisce Chris Rock

In una clip condivisa da ABC News prima dell'intervista di Good Morning America con Packer che andrà in onda per intero oggi, Will Packer ha affermato che il LAPD era pronto ad arrestare Will Smith, ma Chris Rock ha rifiutato di sporgere denuncia.

"Si tratta di percosse, questa è la parola che hanno usato. Hanno detto 'Andremo a prenderlo; siamo preparati. Siamo pronti a prenderlo in questo momento. Puoi sporgere denuncia. Possiamo arrestarlo.'" ha spiegato.

Oscar 2022, Pedro Almodovar racconta la cerimonia: da Zendaya e Al Pacino fino allo schiaffo di Will Smith

Will Packer ha anche detto ad ABC News di non aver parlato con Will Smith la notte degli Oscar.

La polizia di Los Angeles ha confermato in una dichiarazione domenica che Rock "ha rifiutato di sporgere denuncia alla polizia".

Poco dopo la fine della trasmissione televisiva, Packer ha twittato: "Welp... ho detto che non sarebbero stati noiosi #Oscar". Lunedì mattina, ha inoltre twittato che per lui è stato un "momento molto doloroso".

Dopo l'incidente, l'Academy ha aperto un procedimento disciplinare contro Will Smith che durerà qualche settimana e potrebbe portare a "sospensione, espulsione o altre sanzioni consentite dallo Statuto e dalle norme di condotta".