Oscar 2022, Pedro Almodovar racconta la cerimonia: da Zendaya e Al Pacino fino allo schiaffo di Will Smith

Pedro Almodovar ha raccontato la notte degli Oscar 2022 in un lungo articolo pubblicato da IndieWire: il regista ha parlato di Zendaya, Al Pacino e dello schiaffo di Will Smith.

Pedro Almodovar ha recentemente pubblicato il suo "Diario degli Oscar 2022" sulla rivista IndieWire: tra le righe dell'articolo, molto lungo e dettagliato, il regista ha parlato di Al Pacino, del suo incontro con Zendaya e dello schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock durante la cerimonia degli Academy Awards.

"Mi imbatto in Zendaya e mi comporto come un fan qualsiasi", ha esordito Almodovar. "Le chiedo una foto e sono sorpreso di quanto sia alta e bella. Sono abituato a vederla senza trucco in Euphoria e sono sorpreso dallo splendore della bellezza naturale dell'attrice. Le dico, ed è vero, che non vedo l'ora di vederla in film con personaggi reali dove possa sviluppare ciò che ha già dimostrato, ovvero che è una grande attrice."

"Dentro la green room, bevo un bicchiere d'acqua e prendo il mio analgesico in modo che il resto della nottata non sia un inferno", continua il regista. "Bardem vede Al Pacino ed esclama: 'Ho visto Dio'. Javier non smette di abbracciarlo e Pacino sorride, felice. Io dico: 'Tu, Al Pacino. Io, Al Modovar'. Javier scoppia a ridere. Penso che sia la battuta peggiore che ho fatto in vita mia."

Pedro Almodóvar, per quanto concerne il famigerato schiaffo di Will Smith, ha dichiarato: "Ero molto vicino ai protagonisti. Quello che ho visto e sentito ha prodotto in me un sentimento di rigetto assoluto. Non si difende la famiglia con i pugni, e no, il diavolo non approfitta dei momenti chiave per fare il suo lavoro".