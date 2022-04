Will Smith parla dei 3 anni che passò ad organizzare il 40esimo compleanno di Jada: "Il mio momento più basso"

Will Smith ha rivelato che il momento più basso del suo matrimonio con Jada Pinkett Smith furono i tre anni che passò ad organizzare il 40esimo compleanno di sua moglie.

Il vecchio filmato in cui Jada Pinkett Smith rivela che la festa per il suo 40° compleanno fu una "ridicola manifestazione dell'ego" di suo marito Will Smith è riemerso sulla scia dell'incidente verificatosi durante la cerimonia degli Oscar 2022.

I due, sposati dal 1997, durante un episodio di Red Table Talk, hanno confermato che quella festa di compleanno fu il "punto di svolta" nella loro relazione e che questo portò Jada ad avere una storia extraconiugale con il musicista August Alsina, 29 anni.

Jada ha ricordato: "Penso che il punto di svolta nella nostra relazione per me sia avvenuto quando ho compiuto 40 anni. È stato allora che ho avuto una crisi di mezza età". Will, che condivide con Jada la figlia Willow e il figlio Jayden, ha confessato di aver trascorso tre anni a pianificare l'elaborata festa di compleanno di sua moglie.

"Il giorno dopo il suo 37esimo compleanno, ho assunto una squadra per iniziare ad organizzare il suo 40esimo compleanno. Credo che sia stato il mio momento più basso...", ha concluso Will Smith, al che Jada ha aggiunto: "Fu la manifestazione più ridicola del suo ego".