Will Smith sarà il padre di Serena e Venus Williams in un film, ma online è polemica

Will Smith interpreterà Richard Williams, il padre delle tenniste Venus e Serena Williams, in un nuovo film intitolato King Richard, ma online la sua scelta per la parte è al centro di alcune polemiche.

Al centro della discussione c'è il colore della pelle della star del cinema, considerata troppo "chiara" per il ruolo, come accaduto in passato con Chadwick Boseman quando era stato scelto per essere Thurgood Marshall o con Zoe Saldana quando è stato annunciato che sarebbe stata sul grande schermo Nina Simone.

Il giornalismo sportivo Clarence Hill Jr. ha scritto su Twitter: "Il colorismo è importante. Amo Will Smith, ma ci sono altri attori afroamericani per il ruolo". Il colorismo è il termine utilizzato per descrivere i pregiudizi e la discriminazione all'interno delle persone della stessa origine etnica basandosi esclusivamente sul colore della pelle.

A sostenere la sua dichiarazione anche gli sceneggiatori Valerie Complex e George M. Johnson che ha scritto: "Proprio come Chadwick Boseman non avrebbe dovuto interpretare Thurgood Marshall, Will non dovrebbe interpretare Richard. Il colore della pelle importa".

Colorism matters..love will Smith but there are other black actors for this role https://t.co/qrV1QuBiJH — Clarence Hill Jr (@clarencehilljr) March 5, 2019

Just like Chadwick shouldn't have played Thurgood Marshall, Will should not play Richard



Skin color matters in how folk were treated and navigated spaces. Is Alexandra Shipp playing Venus? https://t.co/iNtikcsIoT — George M Johnson (@IamGMJohnson) March 4, 2019

Is the make-up artist from NINA available https://t.co/socWocxlxX — Ira (@ira) March 5, 2019

King Richard, il film che dovrebbe avere come protagonista Will Smith nella parte del padre delle due giovani future campionesse di cui è stato l'allenatore senza però aver mai giocato a tennis in precedenza, è stato scritto da Zach Baylin e verrà prodotto dall'attore tramite la sua Overbrook Entertainment in collaborazione con Tim White e Trevor White.