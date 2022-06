Will Smith: Jada Pinkett e Vivica A. Fox tornano a parlare del celebre schiaffo

Lo schiaffo che Will Smith ha mollato a Chris Rock durante gli Oscar 2022 alimenta ancora chiacchiere; stavolta, a soffermarsi sull'accaduto sono state - in separata sede - Jada Pinkett e Vivica A. Fox.

Mesi dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022, l'attrice Jada Pinkett ha finalmente parlato dell'incidente in un forum pubblico. Affrontando gli eventi della notte, la Smith ha dichiarato di credere in una riconciliazione tra i due attori. Le reazioni a questa recente dichiarazione stanno iniziando ad arrivare e la co-star di Will Smith in Independence Day, Vivica A. Fox, è stata tra le prime a dire la sua.

Come si può vedere nel video completo concesso dal canale Instagram ufficiale del Wendy Williams Show, Vivica A. Fox ha dichiarato di ritenere la posizione di Jada Pinkett Smith "moralista".

Vivica A. Fox ha anche colto l'occasione per sottolineare come la cerimonia degli Oscar di quest'anno "abbia segnato per sempre le persone di colore". Per quanto riguarda il contenuto delle battute di Chris Rock, la Fox non si è opposta ai suoi commenti, ritenendo che non fossero così duri.

Visibilmente turbata dalla situazione, la risposta di Vivica A. Fox arriva circa due mesi dopo l'alterco che ha messo sotto i riflettori Will Smith e Chris Rock. Mentre il mondo continua a offrire diversi punti di vista su questi eventi e sulle conseguenze che hanno portato alla sospensione di due progetti di Smith, la conversazione continuerà a crescere nel corso del tempo. Il punto di arrivo apparentemente logico di questo discorso sembra essere, come suggerito da Jada Pinkett, una riconciliazione tra i due uomini.

Per ora, non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà il prossimo capitolo del discorso che riguarda lo scontro tra Will Smith e Chris Rock. Speriamo che nel prossimo futuro si arrivi a una risoluzione decisa e riconciliante, se non altro per mettere pacificamente a tacere la questione una volta per tutte.