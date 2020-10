Will Smith: "Ho rifiutato Django Unchained per volontà di mia figlia Willow" (VIDEO)

Will Smith ha ammesso di aver rifiutato il ruolo da protagonista di Django Unchained, film del 2012 diretto da Quentin Tarantino, per volontà di sua figlia Willow Smith.

Smith ha spiegato come alcuni ruoli possano portarti mentalmente in posti in cui potresti non voler andare. Ha rivelato che sua figlia Willow Smith gli ha consigliato di non accettare il ruolo nel film perché sapeva cosa questo avrebbe comportato a livello psicologico. "Ci sono posti in cui potresti non voler andare", ha detto Smith. "Sai, stavo per fare Django. A causa del contesto psicologico in cui avrei dovuto vivere, Willow mi disse 'Papà, per favore non farlo'".

La sua intensa e ricca carriera ha permesso a Smith di sapere ormai bene tutto ciò che serve per realizzare una performance di successo. Attraverso il suo canale Youtube, ha spiegato esattamente cosa implica l'abilità di recitare, compresa la "simulazione di reazioni".

"Recitare è compiere un'azione", ha dichiarato Smith. "Impari a simulare in modo autentico la reazione alle circostanze fantastiche che si presentano. Quindi, per farlo, presti attenzione agli esseri umani, impari a relazionarti. Impari ad avere compassione per qualcuno che crede in cose in cui tu non credi. Devi scartare completamente la tua opinione e aprirti alla comprensione emotiva della situazione di qualcun altro, non importa quanto sciocca possa essere per te".

Dopo la fine di Willy, Il Principe di Bel Air, Will Smith è diventato uno degli attori più gettonati al mondo. La presenza sullo schermo di Smith ha rappresentato sempre una garanzia per il botteghino che ha recitato in diversi film di successo tra cui Men in Black, Independence Day e Bad Boys. Nel 2020, si conta che i 29 film in cui Smith ha recitato abbiano incassato quasi 9 miliardi di dollari a livello internazionale, come riportato da Forbes.