Will Smith protagonista di Fast & Loose, diretto da David Leitch

Will Smith sarà il protagonista di Fast & Loose, un nuovo film che avrà alla regia David Leitch, già autore dei successi Deadpool 2 e Hobbs & Shaw.

Il progetto è stato inizialmente sviluppato per STXfilms e ora è al centro di una lotta per ottenerne i diritti che coinvolge anche Warner Bros, Paramount, MGM e Sony.

Fast & Loose è stato scritto da Jon ed Eric Hoeber (Meg) e David Leitch ha deciso di occuparsi della regia, oltre a essere uno dei produttori esecutivi, dopo il coinvolgimento di Will Smith.

L'attore ha espresso il suo interessamento al lungometraggio che dovrebbe essere il suo prossimo progetto dopo Emancipation, che lo vedrà diretto da Antoine Fuqua.

Al centro della trama ci sarà il leader di un'organizzazione criminale che soffre di perdita di memoria dopo un attacco e si riunisce con il suo gruppo, scoprendo che in sua assenza le cose sono molto cambiate. Quando John Riley (Smith) si risveglia a Tijuana, dopo essere stato creduto morto, si rende conto di non ricordare assolutamente nulla e segue una serie di indizi per scoprire la propria identità. L'uomo capisce così di aver vissuto una doppia vita: in una era un criminale circondato da donne, soldi e uno stile di vita lussuoso, nell'altra era un agente sotto copertura della CIA, senza famiglia, una casa o possibilità di successo. Il problema del protagonista è che non ricorda quali delle due è la vera identità e, soprattutto, quale vita vuole vivere.

Will Smith, prossimamente, sarà protagonista dei film Emancipation, Redd Zone, King Richard e Planes, Trains & Automobiles.