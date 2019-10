Will Smith e Fabio Rovazzi nella stessa camera d'albergo per errore: il video è virale

Will Smith e Fabio Rovazzi, entrambi a Budapest per Gemini Man, sono costretti a dividere la stessa stanza d'albergo per un errore con le prenotazioni: ecco il video.

Will Smith e Fabio Rovazzi hanno vissuto una strana avventura in una camera d'albergo a Budapest, quando, per un errore del servizio prenotazioni, hanno capito di dover dividere la stanza per una notte.

Esiste una prova video, che è diventata immediatamente un fenomeno sui social, perchè "casualmente" Fabio Rovazzi aveva appena preso la decisione di tornare a condividere la propria quotidianità con i suoi follower di YouTube. E quale miglior inizio se non la première di Gemini Man a Budapest? Il prossimo film con Will Smith arriverà nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre, e il cantante è stato tra gli influencer invitati alla proiezione. Nella clip scorrono le immagini direttamente dalla sala cinematografica, poi dell'enorme party organizzato proprio da Will Smith in una piazza della capitale ungherese. Ma la sorpresa più grande per Fabio Rovazzi arriva proprio al momento di riposare in albergo le stanche membra.

Proprio mentre lui racconta la pazzesca giornata all'insegna di Gemini Man, ecco che entra Will Smith in camera, convinto che quello sia un semplice disturbatore in cerca di selfie. E invece la colpa è tutta del sistema di prenotazioni che, a quanto pare, ha fatto un po' di confusione. Dando vita, così, allo sketch che ci insegna a lavare i denti con cura come Will Smith, a inventare storie estemporanee per la buona notte come Will Smith, o a disturbare con lo zapping come Fabio Rovazzi.