Will Smith ha annunciato un reboot di Matrix?

Will Smith sembra aver confermato il suo coinvolgimento in un nuovo film della saga di Matrix con un video condiviso su Instagram.

Per ora, tuttavia un portavoce di Warner Bros ha dichiarato a TheWrap che l'attore non è coinvolto con i progetti in corso legati alla saga.

L'annuncio di Will Smith

Il breve video condiviso da Will Smith sui social ricorda che nel 1997 le sorelle Wachowski gli avevano offerto la parte di Neo, poi affidata a Keanu Reeves, nel primo film di Matrix.

L'attore aveva però rifiutato l'offerta preferendo Wild Wild West, che considerava più adatto alla sua carriera.

Il filmato chiede quindi cosa poteva accadere se Smith avesse accettato, aggiungendo poi che la star deve 'svegliarsi' e che Matrix l'ha trovato.

Tra i commenti sono tanti i fan convinti che Smith abbia annunciato un reboot della saga o il suo coinvolgimento nel quinto film, attualmente in fase di sviluppo, che dovrebbe essere diretto da Drew Goddard. Il franchise si espanderà con un nuovo tassello a cui non lavoreranno direttamente Lana e Lilly Wachowski. Lana, tuttavia, farà parte del team dei produttori.

Il nuovo progetto della saga di Matrix

Jesse Ehrman, presidente di Warner Bros Pictures, aveva annunciato lo sviluppo del film sostenendo che Drew aveva proposto un'idea totalmente nuova perfetta per continuare a raccontare storie nel mondo di Matrix, ma con una prospettiva unica e attingendo all'amore del regista per i film originali e i personaggi.

Matrix oltre al primo capitolo: una trilogia da riscoprire e amare

Jada Pinkett Smith, moglie di Will, era apparsa nei film della saga sci-fi ideata dalle sorelle Wachowski con la parte di Niobe.

Non resta quindi attendere per scoprire cosa accadrà e il significato del post pubblicato dall'attore premio Oscar sui social.