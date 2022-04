Will Smith: l'Academy deciderà eventuali sanzioni e provvedimenti l'8 aprile

La decisione riguardante le conseguenze e le eventuali sanzioni che prenderà l'Academy dopo lo schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022 verrà presa venerdì 8 aprile.

Lo spostamento di circa dieci giorni è stato deciso nelle ultime ore e comunicato in modo ufficiale al Consiglio di Amministrazione.

Il presidente dell'Academy, David Rubin, ha scritto una lettera ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'organizzazione in cui annuncia l'appuntamento e la motivazione alla base della decisione di anticiparlo.

La missiva spiega: "Dopo le dimissioni del signor Will Smith che ha rinunciato a essere membro dell'Academy nella giornata di venerdì 1 aprile, non c'è più la possibilità di una sospensione o espulsione, e le tempistiche dal punto di vista legale non sono più applicabili. Nell'interesse di tutte le persone coinvolte è meglio affrontare la questione in modo tempestivo".

Rubin ha aggiunto che dovevano dare l'opportunità a Will Smith di avere 15 giorni di preavviso per eventuali decisioni e dargli l'opportunità di rilasciare un comunicato almeno cinque giorni prima della riunione, ma ora le tempistiche sono cambiate considerando la scelta presa dall'attore.

Non è quindi chiaro in che modo l'Academy affronterà la questione, non avendo a disposizione le opzioni legate all'eventuale espulsione o sospensione.