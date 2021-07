Will Smith: per il 4 luglio paga 100.000 dollari per i fuochi d'artificio di New Orleans

Will Smith ha pagato 100.000 dollari per salvare i fuochi d'artificio che ogni anno si tengono a New Orleans il 4 luglio, per il giorno dell'Indipendenza.

Ieri, domenica 4 luglio, gli Stati Uniti hanno festeggiato il giorno dell'Indipendenza e, per l'occasione, Will Smith ha pagato la cifra necessaria a salvare la mostra dei fuochi d'artificio di New Orleans.

Esattamente 25 anni fa, Will Smith era impegnato a salvare la Terra dagli invasori alieni in Independence Day. Un quarto di secolo dopo, l'attore americano non è più il capitano Steven Hiller e, anziché la Terra, si è limitato a salvare uno degli eventi più caratteristici del 4 luglio a New Orleans.

Smith ha infatti pagato 100.000 dollari per salvare i fuochi d'artificio che ogni anno colorano il cielo della città statunitense in occasione del giorno dell'Indipendenza. La mostra municipale era in pericolo a causa della mancanza di fondi e, dopo aver dovuto annullare l'evento a causa del picco della pandemia nel 2020, le possibilità di riuscire a recuperare quest'anno si erano ormai ridotte al minimo.

Il sindaco LaToya Cantrell ha fatto riferimento al gesto di Smith tramite un tweet, scrivendo: "Uno spettacolo pirotecnico prodotto da 'Go 4th on the River' si svolgerà a New Orleans lungo il Mississippi alle 21:00 di domenica 4 luglio 2021. Il dono dei fuochi d'artificio è stato reso possibile dall'attore e produttore Will Smith, insieme alla sua compagnia Westbrook".

Will Smith è attualmente a New Orleans per girare Emancipation, un thriller sugli schiavi in ​​fuga diretto da Antoine Fuqua che Apple ha pre-acquistato con un contratto da circa 120 milioni di dollari dopo una battaglia di offerte al mercato virtuale di Cannes lo scorso anno. Originariamente, il film doveva essere girato in Georgia, ma Smith e Fuqua l'hanno spostata per protestare contro l'approvazione da parte della Georgia di una legge che molti credono sia finalizzata alla soppressione del voto. "Non possiamo, in buona coscienza, fornire sostegno economico ad un governo che emana leggi sul voto regressivo progettate per limitare l'accesso degli elettori", hanno affermato Smith e Fuqua in una dichiarazione congiunta ad aprile.