Will Hunting - Genio ribelle, Ben Affleck smentisce il fratello Casey: "Ciò che racconta è falso"

Matt Damon e Ben Affleck affermano che la dichiarazione di Casey Affleck secondo cui è stato costretto a fare un provino per il suo ruolo in Will Hunting - Genio ribelle del 1997, è soltanto una sfacciata bugia. Intervistati da Deadline, i due vecchi amici hanno risposto alle affermazioni di Casey.

Quest'ultimo, in una precedente intervista affermava che i due l'avrebbero costretto a fare un provino per il film, nonostante avesse contribuito a far partire il progetto, con protagonista Damon al fianco di un premio Oscar del calibro di Robin Williams, nei panni del suo psicologo, che gli valse una statuetta dall'Academy Award.

Prima versione

Casey Affleck disse:"Ero a scuola quando Ben e Matt dissero se per piacere avrei potuto portare il copione da Gus Va Sant. In seguito all'interesse suscitato in Gus Van Sant, e dopo il suo assenso, Ben e Matt cercarono in qualche modo di farlo partecipare al film "Così, sono andato e ho fatto il provino. Mi stavano pressando per farlo e poi mi chiesero di presentarmi per fare il provino. Non smetterò mai di prenderli in giro per questa cosa".

Robin Williams e Matt Damon in Will Hunting - Genio ribelle

Secondo la versione di Casey Affleck, il fratello Ben e Matt Damon erano seduti dietro la telecamera dell'ufficio di casting mentre lo facevano leggere. Il racconto dell'attore è stato tuttavia smentito categoricamente sia da Ben Affleck che da Matt Damon in una recente intervista.

Smentita

"È una sfacciata bugia" hanno replicato il fratello e Damon "Tutto ciò che riguarda quella storia è falso. Quando senti una storia del genere, di solito pensi di capire di cosa si sta parlando. Ma non c'è nulla in quella storia che sia vero. Non so da dove cominciare".

Ecco la versione opposta dei due amici autori di Will Hunting - Genio ribelle:"Prima di tutto, abbiamo scritto il ruolo per Casey. Lo sapeva fin dall'inizio. Non c'è stato nessun provino. Oh, mio Dio, sì, non so perché a volte dica quello che dice. Penso che sia soltanto un incallito burlone".