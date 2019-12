Will Ferrell star del film The Legend of Cocaine Island

Will Ferrell sarà il protagonista del film Netflix ispirato al documentario The Legend of Cocaine Island.

A scrivere la sceneggiatura del nuovo lungometraggio sarà Peter Steinfeld, impegnato come produttore in collaborazione con Will Ferrell, tramite la sua casa di produzione Gloria Sanchez Productions, Permut Presentations e il regista Theo Love, autore del progetto originale.

Il documentario The Legend of Cocaine Island raccontava la storia di un piccolo imprenditore e uomo di famiglia che viene a conoscenza della leggenda riguardante una partita di cocaina, del valore di 2 milioni di dollari, sepolta ai Caraibi. L'uomo decide quindi di recuperare la droga per ottenere i soldi e unisce le forze con un gruppo di emarginati, dando vita a non pochi problemi.

Will Ferrell e Netflix hanno già collaborato in occasione della commedia Eurovision e Between Two Ferns: Il Film, di cui era protagonista accanto a Zach Galifianikis.