Wild Target stasera in tv su Rai 4: trama, cast e curiosità del film con Rupert Grint

Wild Target va in onda stasera su Rai 4 nell'ambito della Maratona Europa, la rassegna dedicata al cinema crime e action europeo che ci farà compagnia fino all'alba. Nel cast anche Bill Nighy ed Emily Blunt.

Stasera, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 21:20 su Rai 4 (e in streaming su RaiPlay), va in onda Wild Target, brillante action-comedy britannica del 2010 diretta da Jonathan Lynn. Il film apre la speciale Maratona Europa, una rassegna dedicata a quattro pellicole crime action europee che terrà compagnia al pubblico per tutta la notte. Protagonista è Victor Maynard, un impeccabile e solitario sicario londinese che si trova improvvisamente a mettere in discussione il proprio modo di vivere.

Wild Target, la trama e il cast

Victor Maynard è un uomo abituato alla solitudine e alla precisione. Cresciuto in una famiglia legata al mondo degli omicidi professionali, ha trasformato il mestiere di sicario in una vera e propria arte. L'incontro con Rose, però, manda in frantumi tutte le sue certezze.

La donna avrebbe dovuto essere soltanto la sua prossima vittima, ma Victor non riesce a portare a termine l'incarico. Decide quindi di proteggerla e si ritrova a fare i conti con una situazione molto più complicata del previsto. Nel frattempo, Tony entra nella loro vita quasi per caso, convinto che Victor sia un investigatore privato. Il giovane finisce così per unirsi alla coppia e trasformare la fuga in un'avventura ancora più caotica.

Emily Blunt in una foto di scena di Wild Target

Il contrasto tra i tre personaggi è uno degli elementi che caratterizza maggiormente il film. Da una parte c'è Victor, freddo, metodico e apparentemente imperturbabile; dall'altra Rose, intelligente, provocatoria e imprevedibile. Tony completa il trio con la sua ingenuità, contribuendo alla componente comica della storia.

Nel ruolo del protagonista troviamo Bill Nighy, mentre Emily Blunt interpreta Rose e Rupert Grint veste i panni di Tony. Nel cast figurano inoltre Rupert Everett, Martin Freeman ed Eileen Atkins.

Tra le curiosità legate alla pellicola c'è il fatto che Wild Target sia il remake britannico del film francese Cible émouvante, uscito nel 1993. La nuova versione mantiene l'idea di fondo della storia, ma la trasporta in un'atmosfera tipicamente britannica, puntando sul mix tra commedia, azione e crime.

Il risultato è una storia che gioca con gli stereotipi del sicario professionista e li ribalta in chiave ironica. Victor, inizialmente presentato come un killer impeccabile, finisce infatti per diventare una sorta di guardia del corpo, mentre la missione che avrebbe dovuto essere semplice si trasforma in una fuga sempre più complicata.

Eileen Atkins in una scena di Wild Target

Gli altri appuntamenti della Maratona Europa

Wild Target è il primo film della Maratona Europa, la rassegna di Rai 4 dedicata al cinema europeo di genere crime e action, in onda per tutta la notte di sabato 15 agosto a partire dalle 21.20.

La maratona prosegue con 36 Quai des Orfèvres, il neo-polar francese diretto da Olivier Marchal, e continua nella notte con Kanun - La legge del sangue di Jérémie Guez e The Whiskey Bandit, crime ungherese diretto da Nimród Antal.

Quattro film europei diversi per stile e atmosfera, accomunati da criminalità, azione e tensione: si parte con i toni più ironici e scanzonati di Wild Target per attraversare poi atmosfere progressivamente più dure e drammatiche.