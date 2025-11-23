Harry Potter, Rupert Grint: “Sarò sempre legato a Ron Weasley e va bene così”

La star della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling è consapevole che il suo nome sarà sempre legato al personaggio del franchise.

Intervistato dalla BBC, Rupert Grint ha ammesso che difficilmente riuscirà mai a uscire dall'ombra di Ron Weasley, anche a distanza di quasi quindici anni dalla fine della saga cinematografica.

L'attore, oggi 37 anni, ha interpretato Ron in tutti gli otto lungometraggi del franchise dal 2001 al 2011, e ha anche rivelato di aver scritto una lettera al suo giovane successore nella serie tv, Alastair Stout.

Rupert Grint sarà per sempre Ron Weasley

"Per me va bene. Penso sia fantastico" ha detto "Amo incontrare persone che hanno davvero sentito che questo faceva parte della loro infanzia" ha confessato Grint.

Rupert Grint e Emma Watson in una scena di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I

L'attore ha voluto scrivere al suo erede, proprio come ha fatto Daniel Radcliffe: "È piuttosto strano vedere il ciclo ripetersi. Sono davvero curioso di vedere come sarà. Gli ho scritto una lettera, prima che iniziassero, per passare il testimone, per così dire. Era solo per augurargli il meglio. Mi sono divertito tantissimo a entrare in questo mondo, e spero che lui viva la stessa esperienza. Penso sia fantastico che sia una cosa completamente nuova. Sarà qualcosa di suo, e credo che sarà divertente" ha concluso.

Un futuro di nuovo in Harry Potter?

Rupert Grint ha risposto anche alla domanda sull'ipotetico ritorno nel franchise di Harry Potter: "Forse in futuro. Mai dire mai" ha confessato, ricordando anche il recente ritorno di Tom Felton a Broadway nei panni di Draco Malfoy.

Tuttavia, per il momento preferisce provare nuove esperienze: "Per ora, per quanto l'abbia amato, mi sto godendo il fatto di uscire da quel mondo". Rupert Grint inoltre ritiene che nella realtà probabilmente non sarebbe un Grifondoro: "Penso di essere probabilmente più un Tassorosso che un Grifondoro. Mi piace l'atmosfera di Tassorosso, credo. Ma Grifondoro è una buona seconda opzione".