Wicked, le prime reazioni promuovono il film: "Uno dei migliori adattamenti di un musical di sempre"

In attesa dell'uscita di film Wicked, le prime reazioni dei critici americani sono particolarmente piene di entusiasmo per le interpretazioni di Cynthia Erivo e Ariana Grande e la spettacolarità del film

Wicked, il film tratto dal popolare musical di Broadway, sta per arrivare nelle sale di tutto il mondo e le prime reazioni lodano le interpretazioni delle protagoniste e il lavoro compiuto dal punto di vista produttivo. Il lungometraggio vede come protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo, mentre alla regia è stato impegnato Jon M. Chu.

Cosa racconterà Wicked

Il regista ha suddiviso in due parti la storia del musical e il secondo capitolo di Wicked arriverà nei cinema in occasione del Giorno del Ringraziamento 2025. La storia si basa sul romanzo scritto da Gregory Maguire in cui si svelano le origini delle streghe di Oz, Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande).

Il primo film arriverà nelle sale italiane dal 21 novembre.

I commenti dei critici

Le prime reazioni sostengono che i fan del musical saranno soddisfatti. Scott Menzel ha ad esempio scritto sui social che si tratta di uno dei migliori adattamenti di un progetto di Broadway mai arrivati sul grande schermo, aggiungendo: "Jon M. Chu cattura perfettamente la magia dello show di Broadway mentre aggiunge qualcosa di proprio che arricchisce il materiale alla base del film". Nel suo commento ci sono anche le lodi a Grande, Erivo e Jonathan Bailey, ribadendo: "Wicked è all'altezza dell'hype e spesso lo supera. E c'è una scena che farà perdere la testa ai fan dello show di Broadway. Wicked è senza alcun dubbio uno dei migliori film dell'anno".

Erin Strecker ha confermato che il film è il migliore adattamento di un musical dai tempi di Chicago e Mamma Mia, arrivando a definire "perfetta" la performance di Ariana Grande.

Kristin Chenoweth, che ha recitato nel musical originale, ha poi assicurato che la magia dello show è stata perfettamente ricreata nel film.

The Tea of Hollywood sostiene che Wicked sia uno spettacolo musicale incredibile e che Ariana sia in grado di rubare la scena in ogni momento in cui appare sullo schermo, mettendo in ombra anche Erivo e puntando a una nomination agli Oscar.

La storia, seppur suddivisa in due parti, è sembrata a molti critici completa e non lascerà insoddisfatti. Wicked, inoltre, sembra destinato a puntare a numerose nomination agli Oscar.

I critici americani sembrano poi aver apprezzato in modo unanime la spettacolarità del film e la sua capacità di unire emozioni, umorismo e molte avventure.