Wicked: Marissa Bode ricorda un incidente sul set durante una coreografia musicale

Marissa Bode ha debuttato al cinema interpretando la popolare Nessarose in Wicked di Jon M. Chu, e in un'intervista a Entertainment Weekly ha spiegato di essere stata vittima di un incidente durante le riprese dell'adattamento del musical di Broadway.

L'esordio di Marissa Bode sullo schermo l'ha portata immediatamente sotto i riflettori a causa del successo del film, con protagoniste due performer del calibro di Cynthia Erivo e Ariana Grande nei ruoli di Elphaba e Glinda.

Una risata da spavento

Marissa Bode ha raccontato di essere caduta dalla sua sedia a rotelle durante le riprese di una coreografia intitolata Dancing Through Life, insieme al suo partner in scena Ethan Slater, che nel film interpreta Boq; quest'ultimo si è stupito della reazione della sua collega, scoppiata in una fragorosa risata.

"Sono caduta all'indietro una volta, è stato davvero epico" ha raccontato Bode "Ridevo moltissimo mentre tutti intorno a me sembravano preoccupati" ha concluso, confermando lo spavento provato da Ethan Slater e dal resto del cast e della troupe sul set.

La scena della caduta

La sequenza a cui si riferisce Marissa Bode è quella in cui Boq (Ethan Slater), invita Nessarose a ballare nel tentativo di impressionare Glinda (Ariana Grande), e dicendole di trovarla bellissima. Un momento importante, soprattutto per Nessarose.

La coreografia è stata creata per enfatizzare questo momento del film e proprio durante le riprese della sequenza, Marissa Bode è caduta dalla sua sedia a rotelle, generando panico in tutto il set, salvo mostrare subito la propria reazione con risata annessa.

Nel cast di Wicked, troviamo Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Jonathan Bailey e Ethan Slater.