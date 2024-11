Wicked, Cynthia Erivo era stressata dopo il provino: "Sono rimasta a letto per giorni con la febbre"

Cynthia Erivo conosce bene ciò che provarono colleghi come Austin Butler e Renate Reinsve, che hanno recitato in Elvis e Armand, perché dedicare anima e corpo ad una performance può anche metterti al tappeto. È ciò che le accaduto in seguito al provino per Wicked, il film di Jon M. Chu che adatta il musical di Broadway.

Ospite del Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Erivo ha spiegato che il provino durò ben tre ore e successivamente ci mise giorni per riprendersi dallo stress e dalla tensione accumulata per poter essere al massimo e cercare di superare l'audizione per il ruolo. Uno stress che ha avuto delle controindicazioni.

Febbre e letto

"Stavo molto male alla fine" ha confessato l'attrice "Sono rimasta a letto per la settimana successiva per circa quattro giorni con 40 gradi di febbre". Cynthia Erivo interpreta Elphaba insieme a Glinda, interpretata da Ariana Grande. Il film include un cast composto da Jonathan Bailey Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Peter Dinklage, Ethan Slater e Bowen Yang.

Intervistata dal New York Times, Erivo aveva espresso la propria felicità per la scelta di Ariana Grande come sua co-star, felice di poter recitare al fianco della collega. Per il ruolo di Glinda avevano espresso interesse e partecipato al provino anche Amanda Seyfried, Dove Cameron e Renée Rapp.

La fine delle riprese

Non solo il provino per Wicked di Jon M. Chu ha lasciato un segno sulle attrici protagoniste del lungometraggio. Anche la fine delle riprese ha portato alla luce l'emozione per una lavorazione lunga e molto intensa. Cynthia Erivo ha dichiarato di essersi sentita devastata al termine del lavoro sul set, così come Ariana Grande.

"È stato un incubo tutto il giorno" ha raccontato l'interprete di Glinda "Abbiamo pianto ogni minuto, ogni ora. Entrambe siamo rimaste in uno stato orribile per qualche giorno".