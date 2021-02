Whoopi Goldberg torna in tv con la serie Harlem

L'attrice Whoopi Goldberg, recentemente nel cast di The Stand, tornerà a lavorare per il piccolo schermo in occasione della comedy Harlem.

Whoopi Goldberg, dopo The Stand, tornerà sul piccolo schermo in occasione della serie Harlem, una comedy prodotta da Amazon Studios.

Il progetto è stato creato e scritto da Tracy Oliver, coinvolta anche nella produzione in collaborazione con Amy Poehler, tramite la sua Paper Kite Productions e Universal TV.

In Harlem si racconterà la storia di quattro donne di colore, amiche dai tempi in cui hanno frequentato la New York University, mentre affrontano il sesso, le relazioni sentimentali e il tentativo di realizzare i propri sogni.

Whoopi Goldberg avrà la parte della dottoressa Elise Pruitt, a capo della Columbia University e dalla personalità calorosa, ma solo quando desidera esserlo.

Nel cast ci sarà inoltre Jasmine Guy che sarà Patricia, la madre di una delle protagoniste, che vorrebbe che la figlia abbandonasse la sua carriera come designer, apparentemente un fallimento, e si sposasse.

Le due attrici avranno un ruolo ricorrente nello show che dovrebbe debuttare nella prossima stagione.