Whoopi Goldberg, nel testamento un netto rifiuto:'Non voglio la creazione del mio ologramma'

L'attrice premio Oscar Whoopi Goldberg ha svelato pubblicamente la presenza di una clausola molto particolare all'interno del suo testamento. Nel corso dell'ultima puntata di The View, Goldberg ha raccontato di aver specificato il suo rifiuto all'utilizzo della sua immagine dopo la morte per farne un ologramma.

"Sarò solo polvere nel vento. Andrò in giro per il mondo, sarò ovunque. Potrei essere nel tuo cortile. Non voglio che le persone si sentano obbligate a venire al cimitero. Se vuoi ricordarti di me, ricordati di me. Non voglio essere un ologramma, ma è nel mio testamento da quindici anni" ha confessato l'attrice.

Joy Behar, presente alla chiacchierata con Goldberg, ha ironizzato sulla telefonata mai ricevuta per avere l'assenso a trasformarla in un ologramma. La star ha risposto:"Non te lo chiedono, questo è il punto. Lo fanno e poi tu dici 'Ehi! Quello non è Tupac?'. Non voglio, è un po' bizzarro, inquietante".

Whoopi Goldberg è stata sospesa da The View lo scorso anno per aver pronunciato frasi ritenute offensive nei confronti dell'Olocausto. Conosciuta principalmente per i ruoli di Oda Mae Brown in Ghost - Fantasma e di Celie Harris in Il colore viola, Whoopi Goldberg fa parte del ristretto circolo degli artisti EGOT, coloro che possono vantare almeno una vittoria agli Oscar, Grammy, Emmy e Tony Award nel corso della carriera.