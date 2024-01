Whoopi Goldberg sulle critiche alle nomination agli Oscar 2024: 'Non si snobba. Non tutti possono vincere'

L'attrice Whoopi Goldberg ha commentato le critiche rivolte alle nomination agli Oscar 2024 per l'assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie, ricordando che non tutti possono essere candidati.

Whoopi Goldberg ha commentato le polemiche causate dalle mancate nomination agli Oscar 2024 di Greta Gerwig come regista e Margot Robbie come attrice protagonista per il lavoro compiuto con il film Barbie.

L'attrice, che è stata premiata dall'Academy per la sua interpretazione in Ghost, ha spiegato il suo punto di vista, sostenendo che non si "snobba" nessuno con le nomination.

Il punto di vista del premio Oscar

Il film Barbie ha ottenuto otto candidature ai premi Oscar, tra cui quello come Miglior Attore Non Protagonista per l'interpretazione di Ryan Gosling nel ruolo di Ken. La situazione è sembrata poco corretta nei confronti di Greta Gerwig e Margot Robbie, considerate essenziali per il successo del progetto campione di incassi.

Sara Haines, durante la trasmissione The View, ha parlato dei commenti compiuti dai fan e da Ryan Gosling a sostegno delle due colleghe, chiedendo: "Ho capito il messaggio, ma ho una domanda, e forse Whoopi è l'unica che può rispondere. Quando diventa 'snobbare' qualcuno? Conosco il film, so quanto sia grandioso e gli incassi ottenuti, ma quello vuol dire che qualcun altro non dovrebbe essere tra i nominati".

Goldberg, commentando le riflessioni sulla poca attenzione data alle commedie dall'Academy, ha quindi dichiarato: "Non si tratta di snobbare. E non è una lista, è l'intera Academy che vota per la categoria Miglior Film. Votiamo tutti e ci sono dai 7 alle 10 nomination, non si può avere tutti i titoli che si vorrebbero tra i candidati". L'attrice ha ribadito: "Non si snobba. Bisogna tenere in mente questo: non tutti ottengono un premio, ed è soggettivo. I film che amate possono non essere amati dalle persone che stanno votando".

Le parole di Simu Liu

A criticare l'assenza di Greta e Margot, nelle ultime ore, è stato anche Simu Liu che ha dichiarato: "Essere coinvolto in un modo limitato mi ha permesso di dare uno sguardo a quanto Greta e Margot abbiano lottato per far realizzare Barbie e come sia stato realizzato in modo impeccabile. Insieme hanno iniziato un movimento, toccato il mondo e dato nuova forza al cinema. Meritano tutto. Sono tutto".