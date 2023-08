Whoopi Goldberg: 'Me lo chiedono spesso, ma non sono lesbica'

Whoopi Goldberg ha risposto alle voci sulla sua sessualità dopo che Raven-Symoné aveva affermato in precedenza che a parer suo l'attrice Premio Oscar emanava "vibrazioni lesbiche".

"Le donne me lo chiedono da sempre: non sono lesbica", ha detto la star di Sister Act - una svitata in abito da suora e Ghost - Fantasma nel corso di un episodio del podcaast The Best Podcast Ever with Raven and Miranda. "Ma ne conosco molte e le ho interpretate in televisione".

La Goldberg, 67 anni, ha aggiunto di avere diverse amiche lesbiche con cui ha dovuto porre dei limiti in passato. "Dicevo loro: 'Non vi bacerò, ma vi bacerò qui, farò questo, ma non farò quest'altro'... e loro rispondevano: 'Ok!'", ha spiegato.

Raven-Symoné, membro della trasmissione The View condotta dalla Goldberg dal 2015 al 2016, ha sollevato le voci sulla sessualità della Goldberg quando ha rivelato la propria attrazione per l'ex co-conduttrice.

"Onestamente, quando ero vicino a te, ti amavo così tanto che volevo starti tutto il tempo sotto", aveva confessato. "Ma anche perché mi davi delle vibrazioni lesbiche!".