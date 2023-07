Whoopi Goldberg nelle Marche: l'attrice girerà Leopardi & Co. a Recanati

Whoopi Goldberg reciterà in Leopardi & Co., una commedia romantica italo-americana ambientata nelle dolci colline marchigiane tra le poesie del grande Giacomo Leopardi.

Leopardi & Co. è il nome del lungometraggio con Whoopi Goldberg che sarà girato a Recanati questa estate: si tratta di una commedia romantica dove l'amore fra i due giovani protagonisti, interpretati da Jeremy Irvine, acclamata star britannica e Denise Tantucci, attrice marchigiana, sboccerà e crescerà fra le strade della cittadina marchigiana, accompagnato e guidato dai versi del poeta Giacomo Leopardi.

La Goldberg interpreterà un personaggio vicino al protagonista pensato appositamente per il suo talento per i ruoli coinvolgenti che la contraddistinguono e per la sua brillante personalità. "La commedia - afferma Roberto Proia, co-produttore del film - è una storia romantica che ruota attorno al mito di Leopardi, una commedia contemporanea che verremo a girare nelle Marche".

I protagonisti: un'immagine di Whoopi Goldberg

La location è di grande impatto, soprattutto per un pubblico internazionale affascinato dall'inconfondibile panorama e dalla romantica atmosfera dei borghi, elementi unici della marchigianità. La regia è affidata a Federica Biondi, talentuosa regista marchigiana che ha appena presentato al Festival Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro il cortometraggio "La cortese", girato sempre nelle Marche, con il sostegno di Marche Film Commission.

Le maestranze impiegate saranno prevalentemente regionali e così anche le comparse e i ruoli minori, creando una positiva ricaduta sul territorio in termini di occupazione ma soprattutto di visibilità. A sostenere le attività sul territorio sarà YUK! Film, società marchigiana di produzione e servizi per il cinema.