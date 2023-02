Whoopi Goldberg si unisce al cast di The Conners 5

Whoopi Goldberg comparirà in uno dei prossimi episodi di The Conners 5, la serie tv targata ABC. In base a quanto riportato sembra che svolgerà un ruolo limitato da guest star, interpretando un personaggio che potrebbe ricordare qualcosa ai più nostalgici della sua carriera.

I protagonisti: un'immagine di Whoopi Goldberg

Prevista nella stagione 5 di The Conners, Whoopi Goldberg interpreterà il ruolo dell'insegnante di musica di Mark (Ames McNamara), che ha una storia complicata con un altro membro della famiglia Conner ed è una personalità in grado di intimidire (tramite Deadline).

La star del piccolo e grande schermo sarà quindi impegnata con un personaggio che ha qualche punto in comune con Sister Act 2, film in cui Whoopi aveva portato sullo schermo delle scene in cui dà lezioni di musica.

Nel corso degli anni la serie, sequel di Roseanne (da noi Pappa e Ciccia), ha proseguito per la sua strada ritraendo le vicende di una famiglia della classe operaia americana alle prese con gli eventi e gli sviluppi del caso. Nel suo cast troviamo John Goodman, Laurie Metcalf, Sara Gilbert, Lecy Goranson, Emma Kenney, Jayden Rey e Jay R. Ferguson.