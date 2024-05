Whoopi Goldberg ha accettato una reunion con un collega di Ghost senza leggere lo script

La star premio Oscar parteciperà al film Ezra senza aver letto in precedenza il copione.

Whoopi Goldberg ha accettato un'offerta di lavoro nel film Ezra senza leggere preventivamente la sceneggiatura. Alla regia del film una vecchia conoscenza dell'attrice dai tempi di Ghost - Fantasma, in cui Goldberg ha interpretato Oda Mae Brown, la medium che riesce a comunicare con lo spirito di Patrick Swayze.

Proprio grazie alla sua performance nel film con Demi Moore e la compianta star di Point Break, Whoopi Goldberg vinse l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1991. L'artista fa parte della ridotta schiera degli EGOT, coloro che in carriera sono riusciti a vincere almeno una volta i principali premi dell'entertainment americano: Emmy (tv), Grammy (musica), Oscar (cinema), Tony (teatro).

Reunion sul palco

Il lungometraggio Ezra è diretto da Tony Goldwyn, che nel film di Jerry Zucker del 1990 interpreta l'antagonista Carl Bruner, collega di Sam che tradì la sua amicizia e lo portò alla morte. Whoopi Goldberg si fida talmente tanto del collega che ha deciso di accettare la sua proposta senza verificare la qualità dello script che le è stato sottoposto:"Se dice che ha qualcosa, non mi importa come reagiscono gli altri, io ci sono. È un partner meraviglioso".

Whoopi Goldberg, Patrick Swayze e Demi Moore in Ghost - Fantasma

In Ezra, Whoopi Goldberg interpreta la manager del personaggio interpretato da Bobby Cannavale, uno stand-up comedian che lotta per crescere insieme a sua moglie il figlio autistico. Il cast è ricco di star di livello mondiale, con Rose Byrne, Robert De Niro e Rainn Wilson. Presentato allo scorso Toronto International Film Festival, Ezra uscirà nelle sale nel fine settimana negli USA.

"L'atmosfera del film era tale che volevo farne parte. Di solito le persone non me lo chiedono, quindi, quando qualcuno dice 'Ehi, vuoi venire a recitare con me?' io dico sì!" ha sottolineato Whoopi Golberg.