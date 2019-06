White Lines: nuova serie Netflix dall'autore de La casa di carta

White Lines è la serie che Alex Pina, showrunner de La casa di carta, sta preparando per Netflix: al centro della storia un misterioso omicidio avvenuto a Ibiza.

Netflix e Alex Pina sono al lavoro su White Lines, una nuova serie tv. Il nome dello showrunner vi dice qualcosa? Naturalmente: lui è il creatore dell'amatissima serie spagnola La casa di carta, di cui è in arrivo la terza stagione il prossimo 19 luglio.

White Lines sarà un crime-drama da dieci episodi che si girerà a Ibiza da fine mese sino ad ottobre. Álex Pina sarà lo showrunner di White Lines, mentre a dirigere le singole puntate avremo Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way e Alvaro Brechner. La storia ruota intorno al ritrovamento del corpo di un DJ di Manchester a vent'anni dalla sua scomparsa. La sorella decide perciò di andare nell'isola spagnola per cercare la verità sulla morte del fratello. Le indagini apriranno uno squarcio inquietante tra turisti, discoteche, segreti inconfessabili e tentativi di mettere tutto a tacere. Il cast è composto da: Laura Haddock, Marta Milans e Juan Diego Botto. White Lines non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Nel frattempo cresce l'attesa per La casa di carta 3. La banda capeggiata dal Professore era, infatti, riuscita ad evadere alla fine della seconda stagione, ma la polizia spagnola continua a braccarli, anche se questo significa andare a inseguirli, letteralmente, in capo al mondo.