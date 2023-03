White House Plumbers: il nuovo trailer della miniserie con Woody Harrelson e Justin Theroux

HBO ha condiviso un nuovo trailer della miniserie White House Plumbers, la miniserie in arrivo sugli schermi americani da lunedì 1 maggio.

Nel video si vede il momento in cui Howard Hunt viene assunto per collaborare con il team che sta lavorando per far rieleggere il presidente Nixon. La situazione prenderà presto una svolta inaspettata e surreale, mentre le loro famiglie dovranno pagarne le conseguenze.

The White House Plumbers, miniserie in cinque parti, racconta la vera storia di E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), che hanno portato quasi senza volerlo all'inganno del Watergate per conto di Richard Nixon, distruggendo così la presidenza che stavano cercando disperatamente di preservare. Basata su documenti pubblici e sul libro Integrity di Egil e Matthew Krogh, la miniserie vedrà Lena Headey nei panni di Dorothy Hunt, madre di quattro figli e risorsa attiva della CIA. La donna deve cercare di tenere unita la sua famiglia mentre viene coinvolta nelle caotiche trame del marito Howard. Nel cast anche Domnhall Gleeson, Judy Greer, Kiernan Shipka, Ike Barinholtz, Kathleen Turner, Yul Vazquez e David Krumholtz.

White House Plumbers ha come protagonisti Harrelson e Theroux in veste di produttori esecutivi insieme al regista Ruben Fleische, a David Bernad per The District, Frank Rich, Paul Lee, Nne Ebong e all'ex showrunner di Veep David Mandle, che si è occupato della regia della miniserie.