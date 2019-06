When They See Us: per Netflix è la serie più vista, ma c'è qualche dubbio

When They See Us, la serie Netflix che ha debuttato il 31 maggio, sarebbe la più vista online, ma online non mancano i dubbi.

When They See Us, secondo le dichiarazioni di Netflix, è la serie più vista ogni giorno in streaming dal suo debutto avvenuto il 31 maggio.

L'annuncio compiuto dalla piattaforma ha però suscitato qualche perplessità perché non si specificano, come sempre, i dettagli relativi alle visualizzazioni complete delle puntate o dell'intera stagione.

Il progetto ideato dalla regista Ava DuVernay, composto da quattro episodi, è ispirato a una storia realmente accaduta e When They See Us - di cui potete leggere la nostra recensione - ha ottenuto un'ottima accoglienza da parte della critica e del pubblico.

L'annuncio del record di ascolti, tuttavia, non ha convinto molte persone a causa della scelta di non diffondere i dati di "ascolto" e chiarire in che modo vengono rivelati ed elaborati i dati relativi alle visualizzazioni.

Nessuno può infatti verificare se quanto dichiarato da Netflix corrisponda a realtà e la promozione della miniserie potrebbe essere legata all'avvicinarsi delle nomination agli Emmy: When They See Us potrebbe ottenere delle importanti candidature e l'attenzione data agli ascolti potrebbe essere la spinta giusta per raggiungere i traguardi sperati.

When They See Us has been the most-watched series on Netflix in the US every day since it premiered on May 31 pic.twitter.com/jS8IXIh03g — Netflix US (@netflix) June 12, 2019

Sullo schermo si racconta quanto accaduto nel 1989 quando cinque giovani (Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise) vennero accusati ingiustamente di aver violentato Trisha Meili a Central Park, aggredendola mentre stava facendo jogging a New York.

Gli episodi seguono gli eventi fino al 2014, anno in cui i cinque uomini vennero proclamati innocenti e venne raggiunto un accordo con la città di New York.

I cinque protagonisti sono interpretati da Jovan Adepo, Jharrel Jerome, Chris Chalk, Justin Cunningham, e Freddy Miyare. Nel cast anche Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Kylie Bunbury, Felicity Huffman, Adepero Oduye, Storm Reid, Blair Underwood, e Famke Janssen.

