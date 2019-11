WhatsApp: i trailer di Netflix all'interno delle chat

Novità in arrivo su WhatsApp: da oggi i trailer di Netflix saranno disponibili all'interno delle chat. Il 2019 ha segnato un'ulteriore crescita per WhatsApp con 68 milioni di utenti solo negli Stati Uniti e l'obiettivo di arrivare a 86 milioni di utenti nel 2023. Con tali numeri, il servizio di messaggistica ha un potere contrattuale appetibili per le altre compagnie. Adesso è in arrivo una nuova integrazione con Netflix.

Da oggi, WhatsApp permette la visione dei trailer di Netflix all'interno delle chat quando un link diretto di un contenuto Netflix viene postato da un utente. Nel caso dei trailer, l'utente non verrà più rediretto nella app Netflix, ma potrà vedere il video direttamente nell'applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp ha implementato la capacità di riprodurre in streaming i trailer Netflix nelle chat. Quando viene condiviso un link compatibile di Netflix, viene mostrata un'immagine con l'icona play. Per il momento, la funzionalità è disponibile solo ed esclusivamente nei dispositivi iOS, anche se non si esclude che arrivi presto anche in quelli Android. Inoltre è necessario installare la versione più recente della App, disponibile nello store ufficiale dei dispositivi Apple.

Finora WhatsApp permetteva la riproduzione di video di YouTube, Facebook e Instagram, ma si presume che il nuovo accordo con Netflix è il preludio all'arrivo di nuovi servizi anche se per il momento gli sviluppatori non si sbilanciano.