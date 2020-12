What Women Want, Mel Gibson e la scena della ceretta: "Non fa male"

Il protagonista di What Women Want, Mel Gibson si depilò davvero le gambe per la scena cult della ceretta nel film del 2000 di Nancy Meyers: ecco come andò.

Ci fa sentire un po' vecchi pensare che What Women Want è uscito al cinema 20 anni fa, ma ancora oggi ci sembra più che attuale e ricorderemo tutti la famosa scena di Mel Gibson che si fa realmente una ceretta, episodio che la star ricorda come poco doloroso.

venezia 2016: uno scatto di Mel Gibson sul red carpet di Hacksaw Ridge

Nella scena cult di What Women Want, infatti, Mel Gibson nel ruolo del pubblicitario Nick Marshall tenta di immedesimarsi nei panni delle donne, tentando anche di farsi la ceretta da solo. Per far sì che tutto fosse più che reale, l'attore si è realmente depilato le gambe e successivamente ha dichiarato di non aver sofferto così tanto come sembra nel film, infatti dopo aver concluso la scena ha cominciato a prendere in giro tutte le donne sul set affermando: "Dai, questo non fa male per niente!"

Durante le riprese di What Women Want, la star di Arma Letale non si preoccupava troppo di dover fare queste cose, come indossare i collant perché li aveva già provati tutti i giorni a scuola di recitazione. Parlando di rompere lo stereotipo del macho, ha detto: "Rompere tutte le convenzioni e stabilirne di diverse. Non è stato affatto scomodo. È stato fantastico. Mi piace entrare in diversi stili di recitazione ed esplorare cose che non ho mai fatto prima"

Per chi non lo ricordasse, What Women Want parla di Nick Marshall (Mel Gibson), un rampante e fascinoso pubblicitario sfacciatamente maschilista, che vede la sua vita andare in tilt quando subisce un incidente domestico che lo doterà di un particolare potere telepatico: sentire tutto ciò che pensano le donne.

In un primo momento tutto quello che vuole Nick è liberarsi di questa maledizione, fino a quando una stravagante psicologa (Bette Midler) gli mostrerà che questo inatteso potere potrebbe essere usato a suo vantaggio. Il suo primo obiettivo diventa, così, Darcy McGuire (Helen Hunt), la donna che gli ha rubato la promozione al lavoro, ma proprio quando il suo piano di vendetta sta cominciando a funzionare, l'amore si mette di mezzo.