What We Do In The Shadows: il trailer inedito della serie di Taika Waititi

What We Do In The Shadows è la nuova serie di FX ispirata al mockumentary di Taika Waititi e Jemaine Clement che debutterà sugli schermi americani il 27 marzo di cui è stato diffuso il nuovo trailer.

Gli eventi al centro degli episodi, della durata di trenta minuti, saranno ambientati negli Stati Uniti e racconteranno la vita quotidiana di tre vampiri, diventati coinquilini per centinaia di anni a New York City.

I personaggi principali sono Guillermo, il "capo" del gruppo Nandor, Nadja e Laszlo.

Nel cast del progetto ci sono Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou e Harvey Guillen.

Ecco il trailer:

What We Do in the Shadows ha dato vita a una seconda serie tv spinoff in preparazione, sempre firmata da Taika Waititi, incentrata sui poliziotti del film alle prese con il soprannaturale. Qui potete vedere il primo trailer della serie tv, intitolata Wellington Paranormal.