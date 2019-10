What We Do In The Shadows: la serie di Taika Waititi da stasera su Fox!

What We Do In The Shadows è la serie di Fox tratta dal mockumentary di Taika Waititi e arriva stasera su Sky per celebrare Halloween!

La serie What we do in the shadows, ideata da Taika Waititi, sbarca stasera su Fox per festeggiare Halloween in modo grottesco ed esilarante! Infatti dal 31 ottobre ogni giovedì alle 21.00 sul canale 112 di Sky andrà in onda la serie sulla vita quotidiana di tre coinquilini allergici alla luce del sole.

Creato sulla base dell'omonimo film del 2014 di Jemaine Clement (Legion) e Taika Waititi (Thor: The Dark World), What We Do in the Shadows è una serie sulla vita notturna di quattro vampiri che convivono insieme da centinaia di anni a Staten Island, New York. I vampiri Nandor (Kayvan Novak, Men In Black, Doctor Who), Laszlo (Matt Berry, Disincanto, Asterix e Il Regno degli Dei) e Nadja (Natasia Demetriou, Mr. Bean: Funeral) mentre si trovano a dover fronteggiare gli ostacoli di una vita vissuta dal tramonto all'alba alla ricerca di sangue umano nel ventunesimo secolo, ricevono un'inaspettata visita del loro leader, il Barone Afanas (Doug Jones, Star Trek: Discovery).

What We Do in the Shadows: Kayvan Novak e Mark Proksch

Ai tre protagonisti viene ricordato il motivo per cui sono stati mandati a Staten Island oltre cento anni fa: dominare completamente l'America. Come faranno a raggiungere il loro obiettivo? Seguiti in prima persona dalle telecamere della serie, il gruppo di vampiri tenterà la conquista del Nuovo Mondo.

Halloween e serie TV: 15 episodi fuori di zucca!

Il leader autoproclamato del gruppo è Nandor, un grande guerriero e conquistatore dell'Impero Ottomano, che ha preso la leadership del gruppo nonostante molte delle sue tattiche guerriere appartenenti al Vecchio Mondo si rivelino al giorno d'oggi inefficaci. Il secondo vampiro è il britannico Laszlo, che si definisce 'un po' canaglia e un po' dandy' e adora il divertimento sfrenato. Ma la cosa che ama di più è vedere Nandor fallire miseramente ad ogni tentativo di conquista. La terza succhia sangue è Nadja, la vampira seduttrice e tentatrice.

Con la sua saggezza e i suoi racconti del passato, sottolinea la vita difficile e i tanti alti e bassi di un immortale. Un quarto vampiro abita la casa di New York: Colin Robinson (Mark Proksch, The Office), che non si nutre di sangue umano ma dell'energia altrui. Può vivere anche alla luce del sole e colpire gli altri vampiri. A gestire la casa di Staten Island e rifornirli di vittime sacrificali c'è Guillermo (Harvey Guillén, Gli stagisti), che da oltre 10 anni serve il proprio padrone Nandor con un unico obiettivo: diventare, a sua volta, un vampiro.